البيت الأبيض: بايدن ينتقد "الوحشية" الروسية في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الصاروخية الروسية التي أسفرت اليوم عن مقتل العشرات من المدنيين الأوكرانيين وتسببت في أضرار وخسائر في أكبر مستشفى للأطفال في كييف هي بمثابة تذكير مروع بوحشية روسيا.

وأضاف بايدن - بحسب بيان نشر على موقع البيت الأبيض - أنه "من الأهمية بمكان أن يواصل العالم الوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه اللحظة المهمة وألا نتجاهل العدوان الروسي".

ومضى يقول: "سأرحب هذا الأسبوع بالرئيس الأوكراني زيلينسكي وقادة الناتو في واشنطن العاصمة، وسألتقي بزيلينسكي لتوضيح أن دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع.

وسنعلن مع حلفائنا عن إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية للمساعدة في حماية مدنهم ومدنييهم من الضربات الروسية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا.

