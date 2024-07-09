شاهد.. "ريا وسكينة" تحيي ذكرى وفاة الفنان عبدالمنعم مدبولي

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الثلاثاء، بذكرى وفاة الفنان عبدالمنعم مدبولي، أحد أعمدة التمثيل والإخراج المسرحي في الوطن العربي، الذي أسهم في تشكيل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي.

بدأ عبدالمنعم مدبولي حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير "ساعة لقلبك"

بدأ عبدالمنعم مدبولي حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير "ساعة لقلبك" وبعدها انضم لمسرح التليفزيون وأسس مع رواد جيله فؤاد المهندس، وأمين الهنيدي، وغيرهما مدرسة كوميدية استمد تراثها من الجيل السابق نجيب الريحاني، وعلي الكسار.

أسس عبدالمنعم مدبولي العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر في العام 1952، والكوميدي عام 1963، والفنانين المتحدين عام 1966، وأخيرا المدبوليزم في العام 1975.

وأطلقت وزارة الثقافة اسمه على المسرح القومي للأطفال بمنطقة العتبة، وذلك تخليدا وتقديرا لدوره البناء في المسرح المصري.

قدم العديد من الأعمال في مختلف القنوات الفنية في المسرح، والسينما، والتليفزيون، والإذاعة، التي بدورها حققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، فقد نال عن مجمل أعمله العديد من الجوائز والتكريمات عرفانا وتقديرا لفنه الراقي.

تعد مسرحية "ريا وسكينة" من أشهر الأعمال المسرحية التي قدمها الفنان عبدالمنعم مدبولي في العام 1982 لفرقة الفنانين المتحدين، حيث قدم خلالها دور "حسب الله" زوج "ريا".

وفي إطار كوميدي إجتماعي تدور أحداث المسرحية حول "ريا" وأختها "سكينة"، وهما أختان فقيرتان تقومان بقتل زوجة أبيهما "أمونة" بعد محاولتها الضغط عليهما للعودة معها إلى بلدهم، وبعد قتلها يستوليان على الذهب الموجود معها، ومن أجل دفن هذه الجثة تتزوج ريا من "حسب الله" وتتزوج أختها "سكينة" من صف الضابط "عبدالعال"، الذي يعمل في قسم الشرطة بهدف إبعاد الشبهات عنهما، تتعودان على هذه الطريقة في جلب السيدات إلى منزلهما، وقتلهن، وسرقة الذهب منهن، فتتوالى الأحداث.

شاركه البطولة الفنانين: أحمد بدير، شادية، سهير البابلي، راندا، محمد حمدي، آمال سالم، سميحة توفيق، نعيم عيسى، والمسرحية من تأليف بهجت قمر، وإخراج حسين كمال. ولا زالت المسرحية تعرض حتى وقتنا هذا، خاصة في المناسبات الأعياد.