رئيس الوزراء الروسي: موسكو مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم /الثلاثاء/، إن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الأسمدة وكل ما هو ضروري للأمن الغذائي في دول إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة /تاس/ قائلا "نحن على استعداد لتقديم مساهمة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي. ليس فقط أمننا الغذائي، بل أمن العالم أجمع. ونحن منفتحون على زيادة الإمدادات من كل ما يحتاجه زملاؤنا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية - من الأسمدة والآلات الزراعية إلى معدات تجهيز الأغذية والتقنيات الحيوية".

ومضى ميشوستين يقول إن روسيا تعتزم تطوير التعاون الدولي وهي منفتحة على التعاون مع كل من هو على استعداد للحوار الصادق، مؤكدا "نعتزم مواصلة مشاركتنا النشطة في تشكيل أوسع تعاون اقتصادي دولي ممكن. ونحن منفتحون على كل من يلتزم بالتعاون على أساس مبادئ الثقة المتبادلة والاحترام ومراعاة مصالح بعضنا البعض".

ولفت ميشوستين إلى كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداده لإقامة شراكات تكنولوجية وصناعية شاملة مع الدول المهتمة على قدم المساواة. ووصف رئيس الوزراء تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الصديقة بأنه أولوية رئيسية.