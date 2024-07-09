محمد عبد الحافظ ناصف قائما بأعمال هيئة قصور الثقافة

أصدر الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، اليوم قرارا بتفويض الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف في تسيير أعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفا لعمرو البسيوني، والذي انتهت مدته أمس الأول بعد أن قام بتسيير أعمال الهيئة على مدار عام كامل.

جاء القرار عقب لقاء مغلق استمر لما يقرب من ساعة اجمتع فيه ناصف والبسيوني مع الدكتور هنو بعد ساعات قليلة من حلفه اليمين الدستورية كوزير للثقافة.

عمرو بسيونى يُغادر مكتبة بعد انتهاء مدة انتدابه

كان قد تولى عمرو البسيوني موقع رئيس الهيئة بقرار تسير أعمال من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة، إلى جانب عمله كرئيس للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وذلك خلفا لرئيس الهيئة الأسبق، المخرج هشام عطوة، والذي تم تعيينه مستشار أول لوزير الثقافة للشئون الفنية.

وتقدم عمرو بسيوني قبل أيام بطلب أجازة لفترة راحة؛ يعود بعدها لممارسة مهام منصبة الأصلي كرئيس للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وهي الدرجة الوظيفية المعين عليها بالهيئة.

من هو الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف؟

محمد عبد الحافظ ناصف كاتب مسرحى وقاص، وكاتب أدب أطفال، وسيناريست ومترجم، شغل عددا كبيرا من الوظائف القيادية بقطاعات وزارة الثقافة ، ومنها رئيس إقليمي شرق الدلتا، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة لقصور الثقافة، وأدار أربع إدارات مركزية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومنها الشعب واللجان الثقافية، والشئون الأدبية، والمسابقات، ومكتب رئيس المجلس الأعلى ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل.