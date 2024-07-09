المندوب الدائم لفلسطين يبعث رسائل للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " المندوب الدائم لدولة فلسطين يبعث رسائل للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي".

جاء في التقرير، في خطوة من شأنها الحق الفلسطيني ودفع المجتمع الدولي خارج دائرة الصمت المطبق، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مرور 9 أشهر من أن شنت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة.

"منصور" أشار إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات الاستيطان التي سلحتها قوات الاحتلال جرائم متعددة، أخطرها استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 89 ألفًا آخرين.

وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أشار إلى أن حصيلة الضحايا بلغت 571 شهيدا، و5420 جريحا على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.

كما أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، استهداف الطواقم الطبية وموظفي الأونروا والصحفيين، مشددا إلى أن الخسائر الصادمة تتواصل في الارتفاع في ظل عدم وقف إطلاق النار.