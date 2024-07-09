يورو 2024| تشكيل فرنسا لمواجهة إسبانيا.. وموقف مبابي

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إسبانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب فرنسا، اليوم الثلاثاء، إسبانيا على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يعتمد ديشامب على الثلاثي، نجولو كانتي، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني في تشكيل منتخب فرنسا أمام إسبانيا.

ويقود كيليان مبابي هجوم المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإسباني، رفقة عثمان ديمبلي وراندال كولو مواني.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي يورو 2024، بعدما تغلب على البرتغال في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أما منتخب إسبانيا، أقصى ألمانيا (منتخب البلد المستضيف) من دور الثمانية، عد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جول كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - أوريلين تشواميني

وفي الهجوم: كيليان مبابي - راندال كولو مواني - عثمان ديمبلي.