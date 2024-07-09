لبحث آليات العمل.. محافظ البحيرة تجتمع بقيادات الغرفة التجارية

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة اليوم اجتماعا مع محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لبحث آليات العمل خلال المرحلة المقبلة والوقوف على المشاكل والمعوقات والعمل على حلها.

أكدت محافظ البحيرة على ضرورة وضع استراتيجيات تعتمد على رؤى جديدة ومقترحات مبتكرة لحل المشكلات بطرق تتماشى مع تطلعات المواطنين وتعزز من كفاءة استغلال موارد المحافظة.

كما تم خلال الإجتماع التعرف على بعض المشروعات التي تقوم الغرفة التجارية بتنفيذها، ووجهت بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات للتأكد من وجود السجل التجاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من هي جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟

- تولت جاكلين عازر عبدالحليم عازر منصب نائب محافظ الإسكندرية بداية من عام 2019.

- من مواليد 13 مارس 1987 بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

- حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، من جامعة الإسكندرية عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015.

- عملت معيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016.

- حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2021.

- تولت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

- شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلال الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.