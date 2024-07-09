الصحة الروسية: 460،400 شخصًا تم تشخيصهم باضطرابات عقلية في البلاد

أفادت وزارة الصحة الروسية بأن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات عقلية في روسيا بلغ 460،400 في عام 2023، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 ويعد الأعلى في العقد الماضي.

وفقًا لشبكة البلقان الإخبارية، شهدت الحالات الجديدة زيادة طفيفة مقارنة بـ460،100 حالة في عام 2022 و430،000 حالة في عام 2021.

وقد شهد اكتشاف الأمراض العقلية في روسيا انخفاضًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حتى عام 2017، مع ارتفاع طفيف في عامي 2018 و2019، ولكنه انخفض بشكل حاد في عام 2020 بسبب الجائحة وعمليات الإغلاق التي أثرت على التشخيص والعلاج.

خلال الفترة من 2022 إلى 2023، تجاوز عدد المرضى النفسيين الجدد مستويات ما قبل الجائحة بشكل طفيف، حيث يعاني نحو 4 ملايين روسي من اضطرابات عقلية أو سلوكية، مع انتشار الاكتئاب والقلق كأكثر الحالات شيوعًا.

يشير الخبراء إلى أن الزيادة في الاضطرابات العقلية يمكن أن تُعزى إلى عدة عوامل، منها الضغط الناتج عن العمليات العسكرية في أوكرانيا والتداعيات الصحية طويلة الأمد لكوفيد-19، والمعروفة أيضًا بمتلازمة ما بعد كوفيد.

وأوضح الخبراء أن الجائحة أثرت بشدة على الصحة العقلية عالميًا، وليس فقط في روسيا. فقد لاحظت منظمة الصحة العالمية زيادة بنسبة 25% في حالات القلق والاكتئاب خلال السنة الأولى من الجائحة.

إلا أن الوضع تفاقم في روسيا بعد العمليات العسكرية ضد أوكرانيا، حيث يعاني عدد متزايد من الجنود العائدين من الجبهة من اضطراب ما بعد الصدمة.