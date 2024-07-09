يورو 2024.. تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي

أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فرنسا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب إسبانيا، اليوم الثلاثاء، فرنسا على ملعب أليانز معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثنائي الشاب لامين يامال ونيكو ويليامز تشكيل منتخب إسبانيا أمام فرنسا، بجانب القائد ألفارو موراتا.

منتخب إسبانيا كان أول المتأهلين إلى دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024، حيث أقصى ألمانيا (منتخب البلد المستضيف) بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.

أما منتخب فرنسا تغلب على البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: خيسوس نافاس - ناتشو فيرنانديز - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا

خط الوسط: رودري - فابيان رويز - داني أولمو

وفي الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز.