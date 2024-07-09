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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يهنئ محافظ الإسكندرية بالمنصب الجديد

البابا تواضروس يهنئ
البابا تواضروس يهنئ الفريق أحمد خالد
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قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مقر محافظة الإسكندرية؛ لتقديم التهنئة للفريق أحمد خالد، بتوليه منصبه الجديد محافظًا للإسكندرية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، وكان في استقباله المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة. 

كما استمع البابا تواضروس لرؤية المحافظ الجديد للقضايا المتعلقة بمستقبل المحافظة.

رافق قداسة البابا خلال الزيارة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد