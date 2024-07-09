البابا تواضروس يهنئ محافظ الإسكندرية بالمنصب الجديد

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مقر محافظة الإسكندرية؛ لتقديم التهنئة للفريق أحمد خالد، بتوليه منصبه الجديد محافظًا للإسكندرية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، وكان في استقباله المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة.

كما استمع البابا تواضروس لرؤية المحافظ الجديد للقضايا المتعلقة بمستقبل المحافظة.

رافق قداسة البابا خلال الزيارة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.