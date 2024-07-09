برنامج خاص لناصر منسي في تدريبات الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجاً خاصاً لناصر منسي، مهاجم الفريق، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، وذلك تمهيداً للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.

وانتظم ناصر منسي في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وشارك ناصر منسي، في الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.