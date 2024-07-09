بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص في حادثي سير بالمنيا

لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب 8 أشخاص في حادثي سير بمحافظة المنيا

تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي بانقلاب سيارة ثمناية بالطريق المؤدي الي الصحراوي الغربي بقرية ام قمص

أسفر الحادث عن مصرع فتاة (زينب سمير سليمان 15 سنة ) وإصابة 6اخرون ( عزيزة عبد الله خميس 70 سنة -صلاح نجيب عبد العال 50 سنة -صباح هلف احمد 55 سنة -هند نبيل فتحي 31 سنة -حسين ابراهيم محمد عامين -بدرية حشمت مهدي 40 سنة ) جميعهم مقيمين البدرمان وتم نقل المصابين والمتوفاة لمستشفي ملوي التخصصي

كما تلقي مامور مركز المنيا بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكي بشخصين حيث اسفر الحادث عن اصابة كلا من (زينب ناجي عبد الغني 36 سنة -مؤمن عبد السلام متولي 49 سنة ) مقيمان المنيا تم نقلهما لمستشفي المنيا العام

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق .