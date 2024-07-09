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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

جائزة مصر للتميز الحكومي تبدأ تقييم طلبات الترشح

جائزة مصر للتميز
جائزة مصر للتميز الحكومي
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أعلنت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي عن بدء مرحلة التقييم المكتبي لطلبات الترشح المقدمة من الجهات المشاركة في دورتها الرابعة 2024 بإجمالي عدد 2844 طلب ترشح موزعة على 19 فئة مؤسسية وفردية وبمشاركة 134 من المقيمين ورؤساء الفرق، ورؤساء لجان الجودة المستقلين عن الجهات الحكومية.

وأكد السفير/ هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن نزاهة وحوكمة عمليات التقييم هي حجر الأساس الذي ترتكز عليه عمليات الجائزة، الأمر الذى تطلب اختيار مقيّمين ذوي جدارات وخبرات متميزة وفق سلسلة من الإجراءات تضمنت استحداث منهجية علمية لتأهيل وتطوير مقيمي جائزة مصر للتميز الحكومي باستخدام الأدوات التقييمية المعتمدة دوليًا، ومن خلال الاستعانة ببيت خبرة في نفس ذات المجال.

يشار إلى أن فريق المقيمين المشاركين بالدورة الرابعة من الجائزة يمثلون مجموعة من الدول، هي مصر والإمارات والأردن والمملكة العربية السعودية. وتستمر أعمال التقييم لمدة 60 يومًا، على أن تبدأ الزيارات الميدانية للقائمة المختصرة لأفضل 5 أو 10 جهات وأفراد، خلال شهر أغسطس 2024، وصولا لعرض النتائج النهائية على لجنة التحكيم (بعضوية مستقلة من دولة الإمارات) خلال سبتمبر القادم.

جائزة مصر للتميز الحكومي التميز الحكومي