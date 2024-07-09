معهد جوتة بالقاهرة يعرض "تمساح النيل".. غدًا

يعرض معهد جوته بالقاهرة، الفيلم الوثائقي الطويل "تمساح النيل" للمخرج نبيل الشاذلي، غدًا الأربعاء، في مقر المعهد بوسط البلد، في تمام الساعة السابعة مساءً، مع ترجمة باللغة الإنجليزية.

وينقل الفيلم صورة حميمية لسباح القرن المصري عبد اللطيف أبو هيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي، ومن خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفية ثمينة يتتبع الفيلم رحلة عبد اللطيف أبو هيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورًا بكندا والسفر حول العالم.

ويعقب العرض ندوة ومناقشة مع المخرج نبيل الشاذلي، ويدير المناقشة الناقد محمد طارق باللغة العربية.

ويأتي عرض فيلم "تمساح النيل" ضمن عروض "البروجكتور" الذي يقام كل ثاني أربعاء من كل شهر في معهد جوته بوسط البلد، وينسق العرض المخرج وكاتب السيناريو المصري ياسر نعيم.

ويشار الى ان معهد جوته الألماني بالقاهرة، ينظم عددًا من الفعاليات، في إطار التبادل الثقافي الذي يدعمه المعهد، بالتعاون مع شركاء يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية، ومبادرات اجتماعية مدنية في الدول المضيفة، كما يساهم المعهد في تأهيل، تقديم المشورة وربط المبدعين بعضهم ببعض.