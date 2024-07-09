ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

معهد جوتة بالقاهرة يعرض "تمساح النيل".. غدًا

فيلم تمساح النيل
فيلم تمساح النيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعرض معهد جوته بالقاهرة، الفيلم الوثائقي الطويل "تمساح النيل" للمخرج نبيل الشاذلي، غدًا الأربعاء، في مقر المعهد بوسط البلد، في تمام الساعة السابعة مساءً، مع ترجمة باللغة الإنجليزية.

 

وينقل الفيلم صورة حميمية لسباح القرن المصري عبد اللطيف أبو هيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي، ومن خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفية ثمينة يتتبع الفيلم رحلة عبد اللطيف أبو هيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورًا بكندا والسفر حول العالم.

ويعقب العرض ندوة ومناقشة مع المخرج نبيل الشاذلي، ويدير المناقشة الناقد محمد طارق باللغة العربية.

 

ويأتي عرض فيلم "تمساح النيل" ضمن عروض "البروجكتور" الذي يقام كل ثاني أربعاء من كل شهر في معهد جوته بوسط البلد، وينسق العرض المخرج وكاتب السيناريو المصري ياسر نعيم.

 

 

ويشار الى ان معهد جوته الألماني بالقاهرة، ينظم عددًا من الفعاليات، في إطار التبادل الثقافي الذي يدعمه المعهد، بالتعاون مع شركاء يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية، ومبادرات اجتماعية مدنية في الدول المضيفة، كما يساهم المعهد في تأهيل، تقديم المشورة وربط المبدعين بعضهم ببعض.

 

فيلم تمساح النيل معهد جوتة الألماني المخرج نبيل الشاذلي التبادل الثقافي فيلم وثائقي