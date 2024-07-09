شهدت منطقة شارع الخان بمدينة طنطا منذ قليل اندلاع حريق هائل بـ 3 محال تجارية ، دون خسائر بشرية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل محل احذية بمنطقة شارع الخان مع شارع البورصة داخل محلي احذية وملابس .
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ولمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق.
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20 صورة ترصد حريق 3 محال تجارية بشارع الخان بطنطا
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شهدت منطقة شارع الخان بمدينة طنطا منذ قليل اندلاع حريق هائل بـ 3 محال تجارية ، دون خسائر بشرية.
شهدت منطقة شارع الخان بمدينة طنطا منذ قليل اندلاع حريق هائل بـ 3 محال تجارية ، دون خسائر بشرية.