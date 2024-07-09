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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

20 صورة ترصد حريق 3 محال تجارية بشارع الخان بطنطا

حريق طنطا
حريق طنطا
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شهدت منطقة شارع الخان بمدينة طنطا منذ قليل اندلاع حريق هائل بـ 3 محال تجارية ، دون خسائر بشرية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل محل احذية بمنطقة شارع الخان مع شارع البورصة داخل محلي احذية وملابس .
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ولمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق.

حريق طنطا

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حريق طنطا شارع الخان ٢٠ صوره حريق محال تجارية محل أحذية محل ملابس