غينيا بيساو تطلق منصة بيانات اقتصادية متوافقة مع توصيات صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي إطلاق منصة بيانات تكشف عن مؤشرات الوضع الاقتصادي في غينيا بيساو، وهي خطوة تتوافق مع توصيات الصندوق، في مسعى لتعزيز الشفافية حول أوضاع البلاد.

وذكر صندوق النقد - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن غينيا بيساو نفذت توصية رئيسية لصندوق النقد للكشف عن احصاءات وبيانات البلاد، وتعميم بيانات الاقتصاد الكلي والمالية الأساسية، بهدف تعزيز شفافية البيانات كمنفعة عالمية عامة، وتشجيع البلدان على أن تنشر طوعا البيانات اللازمة لرصد الأداء الاقتصادي وتحليله في الوقت المناسب.

وأوضح الصندوق أن منصة بيانات غينيا بيساو بمثابة منشور شامل يتضمن الحسابات القومية والأسعار، والعمليات الحكومية والديون، والقطاعين النقدي والمالي، والقطاع الخارجي، ويسهل على صانعي السياسات والقطاع المالي والمستثمرين من القطاع الخاص ومراكز الفكر ووسائط الإعلام اتخاذ القرار.

واعتبر أن منصة البيانات تيسر تحليل الاتجاهات الاقتصادية عبر البلدان ويتيح الكشف المبكر عن المخاطر للمساعدة على تجنب الأزمات الاقتصادية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين.