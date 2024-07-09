ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غينيا بيساو تطلق منصة بيانات اقتصادية متوافقة مع توصيات صندوق النقد

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن صندوق النقد الدولي إطلاق منصة بيانات تكشف عن مؤشرات الوضع الاقتصادي في غينيا بيساو، وهي خطوة تتوافق مع توصيات الصندوق، في مسعى لتعزيز الشفافية حول أوضاع البلاد.

وذكر صندوق النقد - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن غينيا بيساو نفذت توصية رئيسية لصندوق النقد للكشف عن احصاءات وبيانات البلاد، وتعميم بيانات الاقتصاد الكلي والمالية الأساسية، بهدف تعزيز شفافية البيانات كمنفعة عالمية عامة، وتشجيع البلدان على أن تنشر طوعا البيانات اللازمة لرصد الأداء الاقتصادي وتحليله في الوقت المناسب.

وأوضح الصندوق أن منصة بيانات غينيا بيساو بمثابة منشور شامل يتضمن الحسابات القومية والأسعار، والعمليات الحكومية والديون، والقطاعين النقدي والمالي، والقطاع الخارجي، ويسهل على صانعي السياسات والقطاع المالي والمستثمرين من القطاع الخاص ومراكز الفكر ووسائط الإعلام اتخاذ القرار.

واعتبر أن منصة البيانات تيسر تحليل الاتجاهات الاقتصادية عبر البلدان ويتيح الكشف المبكر عن المخاطر للمساعدة على تجنب الأزمات الاقتصادية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين.

صندوق النقد الدولي غينيا بيساو القطاع الخاص