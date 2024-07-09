بعد حريق الخان بطنطا.. تشكيل لجنة لفحص المحال التجارية المتضررة| صور

انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء خالد عبد السلام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية على الفور لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب بعض من المحال بمنطقة شارع البورصه بحي أول طنطا.

وأوضح محافظ الغربية أنه فور وصول الإشارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام باندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بالحريق.

ووجه المحافظ بتواجد كافة الجهات لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق ، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع .

كما ووجه الجندي بمعاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المحال ولجنة عاجلة من التضامن الاجتماعي برئاسة وكيل الوزارة لدراسة حجم التلفيات بموقع الحريق.

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