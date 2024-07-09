استعدادًا لأولمبياد باريس.. منتخب الجمباز الإيقاعي يشارك في بطولة كأس التحدي برومانيا

غادرت اليوم الثلاثاء ، بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي متجهة إلى مدينة كلوج نابوكا برومانيا للمشاركة في بطولة كأس التحدي في الفترة من 12 الي 14 يوليو الجاري، في إطار خطة الاتحاد ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة بأولمبياد باريس 2024 .



ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي كلًا من : أمينة صبيح ، وفريدة حسين، ولمار بحيري، وجوهره الديب، وعبير رمضان.

وكان منتخب مصر للجمباز الايقاعي قد حقق الميدالية البرونزية فى منافسات الشريطة والكرة في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الايقاعي 2024 التي نظمتها مصر علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 28 وحتى 30 يونيو الماضي .