كوبا أمريكا 2024| موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف النهائي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا، التي تجمع بينهما في دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

يواجه منتخب الأرجنتين، غدًا الأربعاء، كندا في مواجهة مكررة بين المنتخبين، حيث تواجدا في نفس المجموعة (الأولى) في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.

منتخب الأرجنتين كان أول المتأهلين لنصف النهائي، بعدما أقصى الإكوادور من دور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

كما تخطى منتخب كندا، فنزويلا في دور الثمانية بركلات الترجيح أيضًا، بعد نهاية اللقاء بنفس النتيجة المذكورة أعلاه.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة أسطورته ليونيل ميسي للفوز على نظيره الكندي والتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا 2024، والتتويج بالبطولة في رحلة دفاعه عن اللقب القاري، حيث يحمل لقب البطولة في النسخة الأخيرة التي فاز بها على حساب منتخب البرازيل.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

وحدد اتحاد الكونميبول، موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، لتقام في الثالثة فجر يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، على ملعب ميتلايف ستاديوم.