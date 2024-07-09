وكيلا «الأوقاف» و«الأزهر» يهنئان محافظ الدقهلية ونائبه

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والدكتور محمد رشوان، وكيل وزارة الأزهر الشريف بالدقهلية لتقديم التهنئة لتوليه مسئولية محافظة الدقهليه " محافظاً لها " .

وكيلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف يقدمان التهنئة لمحافظ الدقهلية ونائبه :

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والعقيد الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ سامي عجور مدير لجنة الوعظ بمنطقة المنصورة الأزهرية ، والشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة ، والاستاذ محمد يوسف رئيس نقابة الأزهر الشريف، والأستاذ محمد فاضل وكيل نقابة الأزهر الشريف .

ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير لرجال الأزهر والأوقاف علي جهودهم المبذولة في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي الذي يحث على المحبة والسلام ونشر روح التسامح والعفو عند المقدرة .

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