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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيلا «الأوقاف» و«الأزهر» يهنئان محافظ الدقهلية ونائبه

وكيلى الأوقاف والأزهر
وكيلى الأوقاف والأزهر يقدمان التهنئة للمحافظ ونائبه
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استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والدكتور محمد رشوان، وكيل وزارة الأزهر الشريف بالدقهلية لتقديم التهنئة لتوليه مسئولية محافظة الدقهليه " محافظاً لها " .

وكيلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف يقدمان التهنئة لمحافظ الدقهلية ونائبه:

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والعقيد الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ سامي عجور مدير لجنة الوعظ بمنطقة المنصورة الأزهرية ، والشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة ، والاستاذ محمد يوسف رئيس نقابة الأزهر الشريف، والأستاذ محمد فاضل وكيل نقابة الأزهر الشريف .
ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير لرجال الأزهر والأوقاف علي جهودهم المبذولة في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي الذي يحث على المحبة والسلام ونشر روح التسامح والعفو عند المقدرة .

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