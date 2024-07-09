بالصور.. محافظ الأقصر: مبادرة "حياة كريمة" تحقق أهداف التنمية المستدامة

أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها في مختلف القطاعات من دور مهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بمدينتي إسنا وأرمنت، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبدالفتاح آدم، السكرتير العام، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وصلاح برعي مساعد رئيس الجهاز المركزي للتعمير للشئون المالية، والمهندس هانى طايع، مدير عام جهاز التعمير لمنطقة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لمبادرة حياة كريمة، والمهندس محمود صادق منسق مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، وياسر جاد مسئول الخطة الاستثمارية.

وشهد الاجتماع، عرض تفصيلي للمشروعات الجاري تنفيذها بالبر الغربي ومنها تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي، وإنشاء ممر زجاجي وعدد 2 مرسى عائم ومشايات معدنية لتطوير مرسى معديات الأهالي، واللانشات بكورنيش البر الغربي، وإنشاء جراج للحافلات السياحية واخر للدواب ملحقا بالكورنيش الجديد ضمن خطة تطوير كورنيش البر الغربي، وإنشاء طريق يربط بين كورنيش البر الغربي والمرسى السياحي القديم، وأعمال القطاع الجنوبي لكورنيش البر الغربي.

تنفيذ 157 مشروعًا ضمن حياة كريمة

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس حسني منصور، رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، أن المشروعات المنفذة من قبل الجهاز المركزى للتعمير 157 مشروعا، تتضمن مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات زراعية، ومراكز شباب، ونقاط إطفاء وإسعاف، وإنشاء وتطوير الوحدات الاجتماعية، وإنشاء مركز تنمية أسرة، وإنشاء مركز تأهيل، وتوصيل شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى ما تتضمنه المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من مشروعات سيتم تنفيذها على مستوى مركزي القرنة والبياضية.

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