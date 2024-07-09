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الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط مالك سيارة بطنطا لقيامه بتعطيل حركة المرور

مالك السياره
مالك السياره
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تمكنت إدارة مرور الغربية بالتنسيق مع مباحث المرور من رصد سيارة بأحد شوارع مدينة طنطا تقوم بعمل ألعاب خماسية بالسيارة مما أدي لازعاج المواطنين وتعطيل حركة المرور.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطار من شركة النجدية ببلاغ الأهالي بوجود سيارة تقوم بألعاب متهورة مما تعرض حياة المواطنين للخطر وتسببت في إزعاج الأهالي بالمنطقة وتعطيل حركة المرور بالطريق.

على الفور قامت إدارة المرور بمديرة أمن الغربية من رصد السيارة وتحديد هوية مالكها، وإعداد الأكمنة وتم ضبطهم وتبين أن السيارة ماركة لانسر ومالكها يدعى "م. ا .ف "وتم مطابقة الفيديو المنتشر بين الأهالي بالسيارة.

حرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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IMG-20240709-WA0247
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IMG-20240709-WA0248
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