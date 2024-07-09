طعنوه بسكين.. مصرع موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص بالدقهلية

لقى موظف بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية مصرعه على يد 5 أفراد من عائلة واحدة، وذلك بعد قيامهم باستدراجه مساء أمس وانهالوا عليه ضربا حتى الموت بقرية كفر الحصة مركز نبروه محافظة الدقهلية وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا لمنع الاشتباكات داخل القرية.

مصرع موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 من عائلة واحدة بالدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول صبري عبدالعزيز أحمد، 52 عاما، موظف بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية ومقيم قرية كفر الحصة "جثة هامدة" إدعاء تعدي من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقياد الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث وبالفحص تبين وفاة المجني عليه اثر تلقيه عدة طعنات .

وتبين ان 5 أفراد من أبناء عائلة واحدة استدرجوا المجني عليه بعد اتصال هاتفي به لوجود خلافات بينهم وبين أحد أفراد الأسرة على إثره انهالوا عليه بالضرب باستخدام "سكين - عصي" حتى فارق الحياة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط عدد من المتورطين فى ارتكاب الواقعة فيما يجري ملاحقة الفارين.

وفرضت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوة من قوات الامن المركزي كردونا أمنيا بمحيط القرية لملاحظة الحالة الأمنية ومنع أية اشتباكات بين العائلتين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإيداع الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء التشريح.