السيطرة على حريق محلات شارع الخان بطنطا

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في محلي أحذية وملابس بشارع الخان بمدينة طنطا اليوم الثلاثاء، وأتت النيران على محتويات 4 محلات وتضرر محلات أخرى مجاورة من امتداد النيران.

كان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، برفقة الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، تابعوا تطورات حريق شارع الخان، وتفقدوا آثار الحريق حتى تم السيطرة عليه.

كانت منطقة سوق الخان بمدينة طنطا شهدت اندلاع حريق هائل بمحلي أحذية وملابس، دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل محل احذية بمنطقة شارع الخان مع شارع البورصة داخل محلي احذية وملابس .

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ولمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وجارٍ عمليات التبريد وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

يذكر أن سوق الخان من أكبر الأسواق الشعبية بمدينة طنطا لبيع الملابس والأحذية.