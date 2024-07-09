متخصص بالشأن الأفريقي: مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة يستهدف وضع خارطة طريق للحل السياسي

قال الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة والذي جاء بدعوة مصرية وحظى بحضور وتوحيد للقوى السياسية لأول مرة باجتماعهم سويًا في حوار واحد لمناقشة ثلاث قضايا أساسية عاجلة للأزمة السودانية، أولها آليات الوقف الفوري للحرب وسبل استدامة السلام في السودان، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب ثم صياغة ووضع خارطة طريق لرؤية سياسية شاملة للحل السياسي في السودان تضمن السلام الدائم والمستقر في السودان.

أضاف إمبابي، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مؤتمر القاهرة وضع آلية ذات أهمية أن مخرجات بيانه الختامي أكدت على دعم مسار جدة ومنبر جدة كآلية لوقف الحرب، وهذا يعد قيمة مضافة لأن منبر جدة سيحظى بدعم إقليمي ودولي بجانب الأطراف الفاعلين فيه وهم السعودية والولايات المتحدة.

وأوضح إن هناك تفاعلا إقليميا ودوليا، خصوصًا من دول الجوار وعلى رأسها مصر في التعاطي مع الأزمة السودانية وتحريك المياه الراكدة، والعمل على الوقف الفوري والحتمي لإطلاق النار بسبب فاتورة الحرب التي تتضاعف يوميًا على الدولة والشعب السوداني.