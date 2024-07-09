الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الطلائع في الدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، بعد خوض مباراة الإسماعيلي يوم الأحد الماضي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وبدأ المران، بعقد جلسة بين الجهاز الفني واللاعبين، تحدث فيها المدرب البرتغالي عن بعض الأمور الفنية التي حدثت في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

وطالب جوزيه جوميز من اللاعبين، مواصلة التدريب بقوة والتركيز استعداداً للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.