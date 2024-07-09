ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية ونائبه ينتقلان لمتابعة حريق شارع الخان بطنطا

محافظ الغربية ونائبه
محافظ الغربية ونائبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، برفقة الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية واللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية لمتابعة تطورات حريق شارع الخان بمدينة طنطا. 

كانت منطقة شارع الخان بمدينة طنطا منذ قليل اندلاع حريق هائل بمحل أحذية، دون خسائر بشرية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل محل احذية بمنطقة شارع الخان مع شارع البورصة داخل محلي احذية وملابس .

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ولمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق.

IMG-20240709-WA0238
IMG-20240709-WA0238
IMG-20240709-WA0237
IMG-20240709-WA0237
الأجهزة الأمنية الدفع بسيارات الإطفاء اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية