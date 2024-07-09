محافظ الغربية ونائبه ينتقلان لمتابعة حريق شارع الخان بطنطا

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، برفقة الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية واللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية لمتابعة تطورات حريق شارع الخان بمدينة طنطا.

كانت منطقة شارع الخان بمدينة طنطا منذ قليل اندلاع حريق هائل بمحل أحذية، دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل محل احذية بمنطقة شارع الخان مع شارع البورصة داخل محلي احذية وملابس .

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ولمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق.

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