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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مجلس الوزراء: وقف انقطاع الكهرباء اليوم أمر تجريبي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أننا ستتوقف عن تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وما حدث اليوم هو أنه كانت هناك حاجة من قبل وزارة الكهرباء لمعرفة حجم الاستهلاك الحقيقي من الوقود في ظل درجات الحرارة الحالية، ووقف الانقطاع الذي حدث اليوم هو أمر تجريبي.

وأضاف الحمصاني، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر "صدى البلد"، أن الحكومة ستستمر في إتاحة المزيد من السلع وضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بشكل كبير للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي لبعض السلع الأساسية، بجانب خفض أسعار بعض السلع، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة شهرية لملفات الصحة والتعليم والكهرباء وضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، فضلاً عن التواصل مع وسائل الإعلام وتوضيح الأمور المهمة للمواطنين.

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