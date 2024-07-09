ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يناقش الفرص الاستثمارية مع رئيس الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل القطاعات وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم بديوان عام المحافظة لتحديد الفرص الاستثمارية، و تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس عادل سعيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث استعرض رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي  مخطط تطوير المنطقة، واستكمال الدراسات الخاصه بالمشروعات المشتركة، وتيسير عمل الهيئه، فضلا عن تفعيل دور اللجنه التنسيقية المشتركه للمثلث الذهبي ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جامعة جنوب الوادي كبيت للخبره في إعداد دراسة عن المناطق التي تستوفي الشروط لادراجها كمنطقة استثمارية، خاصة أن مشروع المثلث الذهبي يقع بين مدن القصير وسفاجا وقنا.

ومن جانبه شدد محافظ قنا، علي 
أهمية العمل بالنهج التشاركى مع جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية طموحه لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية، مما يعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة بمشروع المثلث الذهبى،  تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار بما يهيئ المناخ المناسب لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها، وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي كبير تسهم في توفير فرص عمل حقيقة لأبناء جنوب الصعيد، ومن ثم  تحقيق أهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومى التنموى. 

يذكر أن مشروع المثلث الذهبى يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، فضلا عن أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة علي سواحل البحر الأحمر، والمواقع الأثرية بجنوب صعيد مصر.

إستراتيجية مصر 2030 الاقتصاد المصري الاستثمارات الجديدة التنمية الشاملة والمستدامة الفرص الاستثمارية المتاحة القيادة السياسية والحكومة المشروعات المشتركة المنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي