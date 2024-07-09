تحديد هذا الموعد لإدلاء نتنياهو بشهادته في قضايا فساد

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن القضاء الإسرائيلي حدد الثاني من ديسمبر المقبل موعدًا لإدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته في قضايا الفساد الموجهة ضده.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صواريخ أُطلقت من لبنان وسقطت على شمال الجولان السوري، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مرتكبة جرائم مروعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، مما يؤدي إلى مجازر دموية بحق المدنيين.

ويواجه القطاع وضعًا إنسانيًا كارثيًا نتيجة الحصار المفروض، مع نزوح أكثر من 90% من السكان.

وقد قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بتدمير أحياء سكنية بأكملها في قطاع غزة، في إطار سياسة التدمير الشامل التي تتبعها في عدوانها المستمر على المنطقة.

