محافظ الغربية يتابع تطورات حريق الخان من مركز السيطرة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، برفقة الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية تطورات حريق شارع الخان من داخل مركز السيطرة بغرفة عمليات محافظة الغربية.

ومنذ قليل اندلع حريق هائل بمحل أحذية، بمنطقة شارع الخان بمدينة طنطا دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل محل احذية بمنطقة شارع الخان مع شارع البورصة داخل محلي احذية وملابس .

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ولمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق.

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