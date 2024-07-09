الانتهاء من ترميم أضرحة الصحابة بالبقيع الثاني بالمنيا

تابع اللواء ا.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بنى مزار أعمال التطوير بالمنطقة الأثرية بالبهنسا والمشهورة بالبقيع الثاني بعد الانتهاء من ترميم القباب وأضرحة الصحابة لقرب افتتاحها للزيارات الداخلية والسياح الأجانب.

حيث تفقد رئيس مركز بني مزار ساحة القاضى سيدى على الجمام وأهم المزارات الدينية الموجودة بالمنطقة حيث تضم عدد من اضرحة الصحابة والتابعين وبها مقام قاضى القضاة سيدى على الجمام ومنطقة السبع بنات وكذلك شجرة السيدة مريم.

وتأتى أعمال التطوير بعد الانتهاء من ترميم القباب واضرحة الصحابة لقرب افتتاحها للزيارات الداخلية والسياح الأجانب. وذلك بناءً على توجيهات اللواءعماد كدوانى محافظ المنيا بشأن الاهتمام بالمناطق الأثرية.

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