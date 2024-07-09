قاد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية ورفع الإشغالات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين بنطاق ( حي شرق - حي غرب - مركز المنصورة - مركز ومدينة طلخا ) .

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لنظافة الشوارع وإزالة الإشغالات

شارك فى الحملة المهندس خالد جلال، مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، وفهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة من خلال التنسيق مع رؤساء المنطقة المركزية، محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة ، غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

نائب محافظ الدقهلية: رفع 440 طن مخلفات وزراعة 120 شجرة مثمرة خلال يوم

وقال الدكتور أحمد العدل، إنه جرى رفع 440 طن مخلفات بلدية و150 طن مخلفات صلبه وزراعة 120 شجرة مثمرة في اليوم الثاني للحملة المكبرة بنطاق المنطقة المركزية.

وأشار "نائب المحافظ " إلى أن أعمال الحملة المكبرة مستمرة تنفيذاً لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية حتي تعود المنصوره عروسا للنيل كسابق عهدها وتليق بشعبها .

نائب محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين ويوجه براسة مشاكلهم:

خلال جولة " العدل " بالمنطقة المركزية للإشراف على أعمال الحملة المكبرة ورفع الإشغالات التقي بعدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية ، مشيراً إلي أننا كلفنا بالعمل في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل خدمة المواطن البسيط وتلبية احتياجاته .

وأكد نائب المحافظ أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منذ اللحظات الأولى لم يتوانى لحظة في حل مشاكل المواطن الدقهلاوي وانطلق جولاته في عدد من مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

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