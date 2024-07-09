مسؤول سابق بالناتو: روسيا تعتبر تهديدًا للحلف

قال نيكولاس ويليامز، مسؤول سابق في الناتو، هناك العديد من الدول الأوروبية، ومنها على سبيل المثال تركيا، اعترضت على بعض الأمور التي تخص الناتو، لكن الأمر الصحيح أن روسيا تعتبر تهديدا للناتو، وتعتبره عدوًا لها، وقد كان ذلك منذ عدة سنوات.

وأضاف "ويليامز"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي،إنه لا يعتقد أن هناك شروخا قوية في جسد حلف شمال الأطلسي، لكن قد يكون هناك بعض المشكلات، وهي تتعلق بحد معين.

وأشار إلى أن هناك 3 أولويات لحلف الناتو، الأولوية الأولى تتمثل في تقوية القدرات العسكرية الدفاعية، والرد ضد روسيا، والأولوية الثانية دعم أوكرانيا حتى لا تذهب في حرب ضد روسيا ولا تنهزم أمامها، والأولوية الثالثة تتمثل في القضاء على كل الصعوبات من أجل التعاون مع دول مختلفة، ومنها اليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

