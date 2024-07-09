قرار من النيابة بشأن تحرش سائق توك توك بسيدة في مصر القديمة

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق في واقعة اتهام سائق توكتوك، بالتحرش بسيدة ما دفعها إلى القفز من المركبة خلال سيرها، وتسبب في إصابتها بجروح.

وأمرت النيابة بعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، وكذلك إعداد تقرير بالإصابات التي لحقت بالمجني عليها، وأمرت النيابة قبل وقت سابق بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة به.

وقالت المجني عليها في التحقيقات، أنها استقلت مركبة أجرة «توكتوك»، أثناء عودتها من عملها، فقام سائق التوكتوك بحركات خادشة للحياء، فطلبت منه التوقف للنزول ولم يستجب لها، ما دفعها إلى القفز من التوك توك خلال سيره، مما أسفر عن إصابتها.



تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مصابة بشرخ في عظمة الوجه والعضد الأيسر، نتيجة قفزها من توك توك، بعد تحرس قائده بها ورفضه الوقوف.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السائق وضبطه حال استقلاله المركبة، وأقر بارتكاب الواقعة وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.