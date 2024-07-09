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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصدر رفيع المستوى: رئيس المخابرات العامة يرأس وفد مصر في اجتماع الدوحة

مصر
مصر
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أكد مصدر رفيع المستوى، أنه من المقرر غدًا، توجه رئيس المخابرات  العامة المصرية ونظيره الأمريكي ليرأسان وفدي مصر والولايات المتحدة في الاجتماع المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد جولة مباحاثات مكثفة بالقاهرة، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل بنبأ عاجل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأثنى رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجهود المصرية في وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً تقدير بلاده للمواقف المصرية الرشيدة والمسئولة، التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية، إقليمياً ودولياً.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
 

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