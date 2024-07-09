محافظ المنيا يستجيب لشكوى مواطن وينتقل لفحصها بسمالوط.. صور

استجاب اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا إلى شكوى أحد المواطنين أثناء جولته التفقدية اليوم بمركز سمالوط لوجود حفر يعيق المارة بشارع المشرحة خارج المستشفى التخصصى لتوصيل الصرف الصحى.

قام محافظ المنيا بالانتقال إلى الموقع فورا، وكلف المحافظ رئيس المركز بإنهاء أعمال التوصيل وسرعة ردم الحفر، كما انتقل المحافظ، إلى شارع الصفصافة لمعاينة استكمال أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي قطر 1200، بطول 700 متر، مكلفاً رئيس المركز بالتنسيق مع مسئولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء الأعمال المتبقية وذلك تمهيداً لرد الشيء لأصله وإعادة رصف الشارع وعودته للعمل باعتباره من أهم الطرق الرئيسية والحيوية بمدينة سمالوط، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية.



رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.

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