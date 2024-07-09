اقتراح برلماني لإنشاء مصحة إدمان في الإسماعيلية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلٍ من رئيس الحكومة ووزير الصحة، بشأن إنشاء مصحة إدمان في الإسماعيلية بعد ارتفاع نسب الحالات الحرجة دون إنقاذ.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الأزمة التي يواجهها مرضى الإدمان وذويهم في عدد من المحافظات أكثرها الإسماعيلية وذلك بسبب عدم توافر مصحة لعلاج حالات الإدمان الحرجة، مُشيرة إلى ضرروة توفير اعتماد مالي في خطة العام المالي الحالي لإنشاء مصحة إدمان للرجال والسيدات في محافظة الإسماعيلية.

ولفتت آمال رزق الله، إلى أن عينة المسح التي تم إجراؤها على 30 ألف أسرة معيشية في الفئة العمرية من 12 سنة وحتى 60 سنة بكل محافظات الجمهورية، كشفت أن نسبة التدخين وتناول الكحوليات وتعاطي المواد المخدرة طبقًا للمحافظات الأعلى وفقا لعينة الفحص في التدخين. وجاءت محافظة المنيا في المركز الأول بنسبة 51.8%/ ثم سوهاج 47.4%، وجاءت بعدها البحر الأحمر بنسبة 39.2%، والبحيرة 35.6%، والإسماعيلية 33.3%، وتتساوى الإسكندرية 33.3%، ثم الغربية ودمياط والجيزة وأخيرا الأقصر.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإعطاء محافظة الإسماعيلية الأولوية في توفير اعتماد مالي لإنشاء مصحة إدمان للحفاظ على أبنائنا وعلاجهم.