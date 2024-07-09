كوبا أمريكا 2024| فينيسيوس يعتذر لجماهير البرازيل برسالة مؤثرة

قدم فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الإسباني، اعتذاره لجماهير بلاده بعد خروج السيليساو من بطولة كوبا أمريكا 2024.

خسر منتخب البرازيل أمام أوروجواي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

وغاب فينيسيوس عن مباراة البرازيل ضد أوروجواي بسبب الإيقاف، لتراكم البطاقات الصفراء، ليشاهد خسارة راقصي السامبا من المدرجات، وبالتالي توديع من البطولة من ربع النهائي.

رسالة اعتذار فينيسيوس

وفي رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عبر فينيسيوس عن شعوره بالإحباط وخيبة الأمل، وتحمل مسؤولية الإيقاف الذي أدى إلى غيابه عن اللقاء.

وقال فينيسيوس: «انتهت بطولة كوبا أمريكا، وآن الأوان للتفكير في كيفية التعامل مع هذه الهزيمة. فالشعور بالإحباط يتكرر مع كل خروج بركلات الترجيح».

وأضاف نجم ريال مدريد: «لقد أخطأت بالحصول على بطاقتين صفراوتين، وشاهدت الإقصاء من الخارج مرة أخرى. لكن هذه المرة، كانت مسؤوليتي. أعتذر عن ذلك، وأنا أستمع إلى جميع الانتقادات، حتى أقساها. صدقوني، سأعود أقوى من ذي قبل».

وأنهى فينيسيوس رسالته قائلًا: «لحسن الحظ، رحلتي مع المنتخب الوطني قد بدأت للتو. سأكون إلى جانب زملائي، وسأبذل قصارى جهدي لقيادة فريقنا إلى المكان الذي يستحقه. سنعود إلى القمة، شكرًا لكم، وسنكون معًا دائمًا».

يشار إلى أن فينيسيوس جونيور قدم أداء مميزًا خلال بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة خلال دور المجموعات.