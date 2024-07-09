18 يوليو.. الحكم على المتهم في قضية مشاجرة شقيق كهربا والمطرب رضا البحراوي

حجزت محكمة جنح الطفل محاكمة الطفل المتهم في قضية مشاجرة شقيق اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمطرب الشعبي رضا البحراوي للحكم بجلسة 18 يوليو الجاري.

قدم المطرب الشعبى رضا البحراوي تنازل أمام النيابة العامة في بلاغه ضد شقيق محمود كهربا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما، حرر مطرب المهرجانات رضا البحراوى، محضرًا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، لاتهامه بالاعتداء على الفنان رضا البحراوي وتكسير سيارته بأحد الفنادق.