ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

18 يوليو.. الحكم على المتهم في قضية مشاجرة شقيق كهربا والمطرب رضا البحراوي

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حجزت محكمة جنح الطفل محاكمة الطفل المتهم في قضية مشاجرة شقيق اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمطرب الشعبي رضا البحراوي للحكم بجلسة 18 يوليو الجاري.

قدم المطرب الشعبى رضا البحراوي تنازل أمام النيابة العامة في بلاغه ضد شقيق محمود كهربا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما، حرر مطرب المهرجانات رضا البحراوى، محضرًا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، لاتهامه بالاعتداء على الفنان رضا البحراوي وتكسير سيارته بأحد الفنادق.

18 يوليو احد الفنادق الفنان رضا البحراوى اللاعب محمود كهربا المطرب الشعبي المطرب الشعبي رضا البحراوي