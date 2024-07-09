ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد حيث استوعب المستثمرون الشهادة الرئيسية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية المختصة في شؤون الاقتصاد، أن مؤشر السوق الواسع إس آند بي ارتفع بنسبة 0.2% إلى أعلى مستوياته على الإطلاق كما وصل مؤشر ناسداك المركب إلى مستوى قياسي وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.3٪، فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي خاسرًا 118 نقطة أو 0.3%.

وقال باول في تصريحاته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي وفقا لما ذكرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، "إن تقليل قيود السياسة بعد فوات الأوان أو بشكل أقل مما ينبغي قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر".

وأكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا كما هو الحال في سوق العمل على الرغم من بعض التباطؤ الأخير، مشيرا إلى أن هناك تراجع في التضخم، قائلا إن "صناع السياسة ما زالوا مصممين على خفض هدفهم البالغ 2٪".

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، "في الوقت نفسه، في ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل خلال العامين الماضيين، فإن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه، إن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر".