مصطفى كامل يستعد لطرح أولى أغاني ألبومه "العيب عليا"

يستعد الفنان مصطفى كامل لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد والتي تحمل اسم "العيب عليا" خلال الأيام المقبلة.

أغنية “العيب عليا” من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع وميكس كوليبكس وماستر أمير محروس وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة وتصوير مهاب.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل بعنوان "وجع قلبى" وتضمن عدد من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا منها "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة، وأغنية "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.

ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.