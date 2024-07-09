محافظ الجيزة: تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة المياه بمنشأة القناطر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر في إطار جولاته الميدانية للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التوسعة بالمرحلة الأولي للمحطة والتي انتهت اعمالها بقدرة ٤٠ ألف م٣ وتخدم مدينة منشأة القناطر وقرى الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلا وجزاية مشيراً أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعات للمحطة لتصل قدرتها الإجمالية إلى ٨٠ ألف م٣ وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين حيث من المقرر أن تخدم قرى القطا وأبوغالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان.

واكد محافظ الجيزة على أهمية الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذي أسفر عن زيادة كميات المياه التى تم إضافتها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة والتوسعات مما ساهم في حل مشكلة الانقطاعات و ضعف ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات.

ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة.

رافق المحافظ السيد ابراهيم الشهابى نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.