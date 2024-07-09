رسالة رومانسية من أصالة لزوجها في عيد ميلاده

حرصت النجمة أصالة على تهنئة زوجها فائق بمناسبة عيد ميلاده، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وكتبت أصالة تعليقا على الصورة: "عيدك عيدي ياأبي ودنيتي وحبيبي كل سنه وأنت نور عيلتنا الحنون الدافي المحب أبو عيلتي وسندها كل سنة وأنت سالم جوزي".

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا 5 أغاني من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم ثم أنا، وذلك بعد أن تم طرح كليب إنسان في منتصف شهر يونيو الماضي.

الأغاني التي تم طرحها من ألبوم ثم أنا لـ أصالة نصري، هي:

الكرسي، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانه جمال وتوزيع موسيقي عصام الشريطي.

كلك لهم، من كلمات رحاب، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع موسيقي عدنان عبدالله.

أمان أمان، من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقي أمجد أجعاتي.

ما تهون، من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي زيد نديم.

ثم أنا، من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقي مصطفي قاسم.