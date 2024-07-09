رفع 80 طن مخلفات بمدينة بني مزار شمال المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار برئاسة اللواء أركان حرب احمد السايس اليوم الثلاثاء من رفع 80 طن مخلفات صلبة وقمامة.
تفقد اللواء ا.ح أحمد السايس رئيس مجلس ومدينة بنى مزار يرافقه عبد الرازق محمد مدير ادارة المخلفات الصلبة المحطة الوسيطة للمخلفات لمتابعة أعمال التطهير و رفع المخلفات حيث تم رفع ٨٠ طن مخلفات للمقلب العمومى واعدام حمولة سيارة مملوءة بشرش الجبنة الغير صالح للاستخدام.فى اطار الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.
كما كثفت احياء المدينة حملات النظافة فتم تفريغ صناديق القمامة مع كنس الشوارع الرئيسية والفرعية كشارع العاشر من رمضان والثورة وطريق البحر وشارع السلام لظهور المدينة بالمظهر الجمالى اللائق.