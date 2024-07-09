"سم وقطعة قماش".. تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة شقيقه بالصف

شهدت اليوم الثلاثاء، أروقة محكمة جنايات الجيزة نظر قضية قتل وقعت بمنطقة الصف أقصى جنوب شرق المحافظة، ووجهت المحكمة في هذه القضية التي حملت رقم 1771-2024، اتهامات لـ (أحمد. ص.ر.ح- عامل) و(بشاير. ع- ربة منزل)، بأنهم قتلا المجني عليه (كامل صلاح راشد حسن) شقيق الأول وزوج الثانية عمدًا مع سبق الإصرار، بعد نشوب علاقة عاطفية بين المتهمين وتخطيطهم لقتل الضحية.

سيدة تقل زوجها بمساعدة شقيقه في الصف

وخلال جلسة اليوم أصدرت المحكمة قرارهـا بتأجيل القضية لجلسة الدور الثاني من شهر سبتمبر لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات، عما إذا كانوا قاموا برؤية الجريمة من عدمه.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم 1771 لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 1445 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين “أحمد. ص.ر.ح” و"بشاير. ع"، قتلا المجني عليه (كامل صلاح راشد حسن) شقيق الأول وزوج الثانية عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيَّتا النية وعقد العزم المصمم على قتله.

سم وقطعة قماش

وأضاف أمر الإحالة، أعدوا لذلك الغرض سم دسته له المتهمة الثانية، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء استتبعا ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماشية قام بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.