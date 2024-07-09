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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. فيورنتينا يضم أول صفقاته الصيفية من يوفنتوس

مويس كين لاعب فيورنتينا
مويس كين لاعب فيورنتينا الجديد
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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، ضم المهاجم مويس كين من صفوف يوفنتوس بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الموقع الرسمي لنادي فيورنتينا أن كين (24 عامًا) وقع عقدًا مع النادي ينتهي في عام 2029، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وبحسب تقارير إيطالية، فإن قيمة صفقة انتقال كين إلى فيورنتينا، بلغت 13 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.

مويس كين أول صفقات فيورنتينا 

ويعد كين أول صفقات فيورنتينا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يسعى الفيولا إلى إبرام صفقات قوية لتدعيم الفريق؛ من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وخاض مويس كين 123 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات، وسجل 22 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

كما ارتدى كين خلال مسيرته، قمصان أندية هيلاس فيرونا الإيطالي، إيفرتون الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعد مويس كين خريجًا لأكاديمية يوفنتوس، كما لعب مع جميع المنتخبات الوطنية الإيطالية، من منتخب تحت 15 عامًا إلى المنتخب الأول، الذي شارك معه في 15 مباراة وسجل 4 أهداف.

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