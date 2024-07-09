أضرار صحية للإفراط في استهلاك الأطعمة المجمدة.. تعرف عليها

يعتمد الكثير من الأشخاص علي تناول الأطعمة المجمدة، في أغلب الاطعمة اليومية، نظرا لسهولة تحضيرها وتمتعها بفترة صلاحية أطول، إلا أن هناك بعض الآثار الضارة المرتبطة بتناول الأطعمة المجمدة، حسب ما أفاد تقرير موقع "Healthline".

فقدان العناصر الغذائية، على الرغم من أن التجميد يمكن أن يحافظ على الفيتامينات والمعادن إلى حد ما، حيث تحتوي الوجبات الخفيفة والمجمدة على كمية كبيرة من الملح، والذي يستخدم كمادة حافظة ومقوٍ للنكهة، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وبالتالي، فإن الاستهلاك المنتظم للأطعمة المجمدة عالية الصوديوم يمكن أن يشكل مخاطر صحية خطيرة.

وتحتوي الكثير من الأغذية المجمدة على مواد حافظة صناعية لتعزيز النكهة واللون ومدة الصلاحية، ويمكن أن يكون لهذه المواد الكيميائية، مثل الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) والألوان والنكهات الاصطناعية، آثار ضارة على الصحة،

كما تحتوي الأطعمة المجمدة الجاهزة، مثل البيتزا والفطائر والمعجنات، على دهون متحولة ودهون مشبعة ضارة ، فالدهون المتحولة، التي يتم إنشاؤها أثناء عملية الهدرجة لزيادة مدة الصلاحية، ضارة لأنها ترفع معدل الكوليسترول السيئ "LDL" وتخفض مستويات الكوليسترول الجيد "HDL" هذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

والتجميد غالبا ما يوقف نمو معظم البكتيريا، إلا أنه لا يقتل جميع مسببات الأمراض، ويمكن أن يؤدي التعامل غير السليم أو إذابة أو إعادة تجميد الأطعمة المجمدة إلى نمو البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والليستيريا، ويمكن أن تسبب هذه البكتيريا أمراضًا منقولة بالغذاء، مما يؤدي إلى أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال

والسمنة عامل خطر يسبب أمراض صحية ، بما في ذلك أمراض القلب ومرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، وللحفاظ على وزن مثالي، يجب أن تكون على علم باختيار الأطعمة المجمدة ذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية، كثيفة السعرات الحرارية بسبب الدهون المضافة والسكريات والنشويات، ويمكن أن يساهم الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية في زيادة الوزن والسمنة .