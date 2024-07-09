ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 16 محضرًا تموينيًّا خلال حملة مكبرة بمطاي

حملة تموينية مطاي
حملة تموينية مطاي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني،  بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأكد رئيس مركز  مطاي أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بالمدينة والقرى، حيث شكلت ادارة تموين مطاي لجنه للمرور على المخابز بمطاي وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا تموينيا “٤ محاضرَ نقص وزن، و٥ محاضر عدم إعلان- ومحضر غلق ، و٥ محاضر بون صرف، ومحضر تجميع بأجمالي ١٦ محضر”.

 وذكر رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية وتحقيق شكاوي المواطنين.

450381073_865625008918798_5170775917188990562_n
450381073_865625008918798_5170775917188990562_n
450648745_794339032876791_7901988635012073865_n
450648745_794339032876791_7901988635012073865_n
مطاي مدينة مطاي رئيس مركز مطاي حملة تموينية المنيا