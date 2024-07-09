تحرير 16 محضرًا تموينيًّا خلال حملة مكبرة بمطاي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني، بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأكد رئيس مركز مطاي أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بالمدينة والقرى، حيث شكلت ادارة تموين مطاي لجنه للمرور على المخابز بمطاي وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا تموينيا “٤ محاضرَ نقص وزن، و٥ محاضر عدم إعلان- ومحضر غلق ، و٥ محاضر بون صرف، ومحضر تجميع بأجمالي ١٦ محضر”.

وذكر رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية وتحقيق شكاوي المواطنين.

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