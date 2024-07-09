الكشف علي 650 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية بني حافظ بالمنيا

أقامت جامعة المنيا اليوم الثلاثاء قافلة طبية مجانية بقرية بني حافظ التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا حيث تم الكشف على 650 حالة بالتعاون من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي برئاسة تاج جلال ابو سداح.
وتفقد رئيس مركز ومدينة ملوى، القافلة العلاجية المجانية بكافة التخصصات جامعة المنيا ( باطنة ، جراحة ، انف واذن، ورمد) ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 650 حالة وتوفير العلاج بالمجان لهم. تتفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بتوفير كل الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا من خلال تنفيذ المبادرات الصحية التي تتبناها الدولة والمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية و تكثيف القوافل الطبية حفاظا على صحة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية.